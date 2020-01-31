Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yapılan çalışmalara ilişkin Elazığ'ın röntgenini çektiklerini söyledi.

Kurum, Sürsürü Mahallesinde, depremde evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Cuma namazının ardından incelemelerini sürdüren Bakan Kurum, depremde yapılanlarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Alınan veriler ışığında yerinde yapılması gerekenleri bütün kurumlarla beraber kararlaştırdıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti.

"Elimizde Elazığ'a ilişkin bütün enventer var. Bu envanter ışığında artık önümüzdeki yıllarda da belediyemiz, etaplar halinde dönüşümü bakanlığımızla beraber gerçekleştirecek. Mobil Laboratuvarlarda binalardan karot numunesi alma, demir numunesi alma ihtiyacımız var ise veya binada sallanma, esneme ve yıkılma tehlikesine ilişkin lazer tarayıcılarımızla bütün binalarımızı saniyede 2 milyon nokta atışı yaparak, gerçekten teknolojik olarak en üst diyeceğimiz makinalarımızla ölçüm yapıyoruz."

Beton ve demire ilişkin alınan numuneleri labratuvar ortamında çeşitli çalışmalarla incelediklerini vurgulayan Kurum, bu süreci de yerinde hızlıca yaptıklarını ifade etti.

Bakan Kurum, tüm ağır ve orta hasarlı binaların yazılımla sisteme yüklendiğini aktararak, "Bütün harita ve bütün Elazığ'da bu noktaları tek tek göreceğiz. Bütün Elazığ'da 380 bin konut ve etkinlik oluru aldığımız bütün ilçelerde binalar taranıyor. Bütün Elazığ'ın röntgenini çekiyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Kurum ziyaretlerini yıkımı gerçekleştirilecek alanlarda incelemelerine devam etti.