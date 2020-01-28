Bakan Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge... - Son Dakika

Bakan Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge...

6 saat önce

Bakan Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var"

Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var"

Malatya, Sivrice, Elazığ, Maden, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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