Bakan Kurum: "(Elazığ merkezli deprem) Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: '(Elazığ merkezli deprem) Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200,... - Son Dakika

Bakan Kurum: "(Elazığ merkezli deprem) Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200,...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması

ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu. (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Elazığ merkezli deprem) Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumda. 3 gün içinde Elazığ'ın yüzde 90'ını görmüş, neticeyi ve tespiti almış olacağız."

Bakan Kurum: (Elazığ merkezli deprem) Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200,...

Murat Kurum, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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