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Bakan Kurum: "(Elazığ merkezli deprem) Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200,...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:12 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması
ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu. (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Elazığ merkezli deprem) Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumda. 3 gün içinde Elazığ'ın yüzde 90'ını görmüş, neticeyi ve tespiti almış olacağız."
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