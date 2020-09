Son dakika haberleri! ELAZIĞ Bakan Kurum: Elazığ ve Malatya'da konutlarımızın ödemesi vatandaşımızın ödeyeceği şartlarda... - Son Dakika

Bakan Kurum: Elazığ ve Malatya'da konutlarımızın ödemesi vatandaşımızın ödeyeceği şartlarda olacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yapımı süren konutlarda incelemede bulunarak, "Elazığ'da, Malatya'da da konutlarımız vatandaşımızın ödeyeceği şartlarda olacaktır. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsunlar. Yapılması gereken her türlü desteği bugüne kadar yaptık inşallah bundan sonraki süreçte de yapıyor olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedeler için yapımı süren konutlarda incelemede bulunmak üzere kente geldi. Beraberindeki Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ ile birlikte Sürsürü, Çatalçeşme, Mustafapaşa, Aksaray, Karşıyaka mahallelerinde yapımı süren konutları inceleyen Bakan Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılan çalışmaları açıkladı.

'PROJELERİMİZİN YAKLAŞIK MALİYETİ 7 MİLYAR LİRAYI BULUYOR'

Elazığ'da yapılan çalışmaları yerinde görmek, tespitleri yapmak için kente geldiğini söyleyen Bakan Kurum, " Bizmişen'de 760 konutluk projemizi tamamladık ve toplamda depremden 7 ay geçtiği süreçte bin konutumuzu teslim aşamasına getirdik. Söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde de konuklarımızı etaplar halinde bitireceğiz. Biz her depremde her selde her heyelanda vatandaşımızla bir beraber olmak suretiyle projelerimizi onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Depremi de, sevinci de, hüznü de, acıyı da vatandaşımızla beraber yaşıyoruz. Diğer taraftan yine alt yapıya ilişkin hem belediyelerimizin, ilçe ve belde belediyelerimizin, vatandaşlarımızın talepleri oldu. Bu çerçevede yaklaşık 33 milyon lira Elazığ'da belediyelerimize hibe desteği sağladık. Yine 21 milyon değerinde de 5 tane altyapı projemiz devam ediyor. Bunun dışında Elazığ'da tüm kanalizasyon, yağmursuyu, altyapı projesine ilişkin 640 milyon TL tutarında bir finansmanı da uluslararası kuruluşlardan sağladık. Elazığ belediyemiz ile birlikte bu süreci de inşallah yürüteceğiz. Elazığ'ın hem altyapısını hem üst yapısını değiştirecek adımları Allah'ın izniyle atmış olacağız. Tüm bu projelerimizin yaklaşık maliyeti 7 milyar lirayı buluyor hem Elazığ'ımızda hem Malatya'da yapılan işlerin mali tutarı yaklaşık 7 milyar lira ve inşallah bu projeleri gerçekleştirdiğimizde hep birlikte Elazığ'ımızı ihya etmiş, inşa etmiş olacağız" dedi.

'VATANDAŞIMIZIN YAKLAŞIK YÜZDE 70'İ DEPREM BÖLGELERİNDE YAŞIYOR'

Bakan Kurum, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümü hedeflediklerini ifade ederek, ülkede insanların yaşadığı toprakların yüzde 70'i deprem bölgesi olduğunu hatırlattı. Bakan Kurum, deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz deprem bölgesi ve depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Vatandaşımızın yaşadığı topraklara baktığınızda yaklaşık yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Bin yıldır bu gerçekle yüz yüzeyiz yine bu gerçekle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Türkiye'mizin her yerinde kentsel dönüşüm hedefi ile biliyorsunuz yola çıktık. Bugüne kadar 81 ilimizde gittiğinizde hemen hemen her ilimizde projemize rastlarsınız. Sadece kentsel dönüşüm projesi değil, millet bahçeleri ile sosyal donatıları ile vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek her türlü adımı atmaya gayret gösteriyoruz ve inşallah bu kararlılıkla da depreme hazır hale getirecek. Deprem yaşandıktan birkaç saat sonra Elazığ'da olduk. Elazığlı kardeşlerimizin yanında olduk. 83 milyon vatandaşımız depremden sonra destekleriyle, gönülleri ile, dualarıyla Elazığ'ımıza, Malatya'mıza taşındı. Elazığ'ımızın, Malatya'mızın yanında oldu. Bu süreçte hiçbir yöneticimiz, hiçbir bakanlık personelimiz kar, yağmur, çamur demeden çalışmalarını süratli bir şekilde yürüttü. Ağır hasarlı binaların yanındayken artçı sarsıntıları hep birlikte yaşadık yani Elazığ'ın gecesinde de vardık."

'YIL SONUNA KADAR 8 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ'

Yıl sonuna kadar 8 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini anlatan Bakan Kurum, "Bugün ilk konutlarımızı söz verdiğimiz bir yıldan önce bitirmenin sevincini, mutluluğunu tüm Elazığlı, Malatyalı kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Tüm konutlarımız Elazığ'ımız, Malatya'mız için hayırlı olsun. Bu konutlarımızı yıl sonuna kadar 8 bine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle vatandaşımıza bitirmiş olduğumuz, söz verdiğimiz konutları teslimlerini yapacağız. Dilek-Petek sitesinin olduğu alandaki konutlarımız orada da 15 vatandaşımızın hayatını yitirdiğimiz alan, oradaki konutlarımız bitti. Önümüzdeki hafta itibariyle de konutların teslimlerini oradaki hak sahiplerine yapacağız" dedi.

Vatandaşların uygun şartlarda ödeyebileceği şekliyle indirim yapıp, inşallah konutları teslim edeceklerini aktaran Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Hem AFAD'dan hak sahibi olanlar hem kentsel dönüşüm projelerinden hak sahibi olan vatandaşlarımıza kolaylığı sağlıyor olacağız. İnşaatlarımızın ihaleleri yeni tamamlandı. İnşallah önümüzdeki hafta bu çalışmayı neticelendirmiş olacağız, bu çalışma çerçevesinde yapılacak indirimler dahil indirimleri de maliyetlerden düştükten sonra şunu net söyleyebilirim ki biz tüm Türkiye'de bir milyonuncu rakama ulaşıyoruz sosyal konut olarak ve sosyal konut hamlemize baktığınızda alt gelir grubu vatandaşımızın ödeyebileceği kiradan bile düşük şartlarda ev sahibi olmalarının imkanını getiriyoruz. Elazığ'da Malatya'da da konutlarımız vatandaşımızın ödeyeceği şartlarda olacaktır, vatandaşımız bu konuda müsterih olsunlar. Yapılması gereken her türlü desteği bugüne kadar yaptık inşallah bundan sonraki süreçte de yapıyor olacağız. Biz devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletvekillerimizle, bakanlarımızla ülkemizin neresinde bir sel afeti olsa, bir deprem afet olsa 83 milyon vatandaşımız bir beraber olduk. İnşallah bu birlik beraberliğimiz sürdüğü sürece de biz hem bölgemizde hem dünyada güçlü ülke olmaya devam edeceğiz."

'TÜM TÜRKİYE ELAZIĞ VE MALATYA'YA KOŞTU'

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından kentte bir ay boyunca kaldığını hatırlatan Bakan Kurum, "Elazığlı kardeşlerimizle bir ay burada kaldım. Bir ay onlarla sevincini, hüznünü, kederini birlikte yaşadım. Şunu da çok net gördüm ki çok vakur, milletini, vatanını, bayrağını seven bir Elazığlı kardeşimiz vardı. O gün için deprem, sel felaketi Elazığ'da Malatya'da oldu, tüm Türkiye buraya koştu. Bugün Giresun'da oldu yine tüm Türkiye'miz, tüm vatandaşımız Giresun'a koştu ki oraya gelen hem Elazığ belediyemiz hem valiliğimiz hem vatandaşımız da Giresun'a yardıma koştu, şimdi afetin kıyası olmaz. Yani bizim illerimizin birbirinden farkı, vatandaşımızın birbirinden farkı yani biz dili, dini, ırkı ayırt etmeksizin 83 milyon vatandaşımıza eşit şartlarda hizmet götürmeyi şiar edindik, bu anlayışla çalışıyoruz" diye konuştu.