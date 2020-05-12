Bakan Kurum: "Elazığ ve Malatya'da toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Elazığ ve Malatya'da toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz' - Son Dakika

Bakan Kurum: "Elazığ ve Malatya'da toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz"

6 saat önce

Bakan Kurum: "Elazığ ve Malatya'da toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz" Deprem konutları hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da 19 bin 190, Malatya'da 4 bin 544 olmak üzere iki ilimizde toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz"dedi.

Bakan Kurum: "Elazığ ve Malatya'da toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz"

ELAZIĞ - Deprem konutları hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da 19 bin 190, Malatya'da 4 bin 544 olmak üzere iki ilimizde toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz"dedi.

41 kişinin hayatını kaybettiği 24 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Elazığ'da 19 bin 190, Malatya'da 4 bin 544 olmak üzere iki ilde toplam 23 bin 734 konut inşa edeceklerini açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Elazığ ve Malatya'da depremin ardından vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli evlerine kavuşturmak için aralıksız çalışıyoruz. TOKİ Başkanlığımızca, Elazığ'da 19 bin 190, Malatya'da 4 bin 544 olmak üzere iki ilimizde toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz.Konutlarımızı, belirlediğimiz rezerv alanlarda ve yerinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümle yılsonuna kadar bitirecek, Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Evi yıkılan vatandaşlarımıza da bu süreçte kira yardımlarımız devamedecek. Milletimizin desteğiyle, yerel yönetimlerimizle el birliği içinde yılda 300 bin konut olmak üzere 1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz"dedi.

Bakan Kurum: Elazığ ve Malatya'da toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz

Malatya, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 05:17 Kaynak: İHA


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