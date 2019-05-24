Bakan Kurum: "Emlak Bankası faiz lobisine cevap vermek için ihdas edildi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de, "Emlak Bankası sıradan bir banka değildir, aynı zamanda mevzi bir bankadır. Bu ülkeye zarar vermek adına ekonomik spekülasyon yapanlara, manipülasyonculara, dolar spekülatörlerine ve faiz lobisine cevap vermek için ihdas edilmiş bir kurumdur.dedi.Kurum, Ümraniye'de düzenlenen Emlakbank iftarında, ülkemiz geçen 2 yılda çok büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadığını vurgulayarak, en büyük değişimin, hükümet sistemimizde olduğunu ve milletin büyük desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini söyledi.