Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Emlak Bankası faiz lobisine cevap vermek için ihdas edildi"

Bakan Kurum: "Emlak Bankası faiz lobisine cevap vermek için ihdas edildi"

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de, "Emlak Bankası sıradan bir banka değildir, aynı zamanda mevzi bir bankadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de, "Emlak Bankası sıradan bir banka değildir, aynı zamanda mevzi bir bankadır. Bu ülkeye zarar vermek adına ekonomik spekülasyon yapanlara, manipülasyonculara, dolar spekülatörlerine ve faiz lobisine cevap vermek için ihdas edilmiş bir kurumdur.dedi.
Kurum, Ümraniye'de düzenlenen Emlakbank iftarında, ülkemiz geçen 2 yılda çok büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadığını vurgulayarak, en büyük değişimin, hükümet sistemimizde olduğunu ve milletin büyük desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini söyledi.
Bakan Kurum: Emlak Bankası faiz lobisine cevap vermek için ihdas edildi
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:56 Kaynak: AA
Ümraniye, Güncel
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