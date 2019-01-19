Bakan Kurum: Emlak Katılım Bankası için çalışıyoruz
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankasının 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum, "Türkiye
Emlak Katılım Bankasının 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:35
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