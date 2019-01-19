Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: Emlak Katılım Bankası için çalışıyoruz

Bakan Kurum: Emlak Katılım Bankası için çalışıyoruz

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankasının 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz.

Bakan Kurum: Emlak Katılım Bankası için çalışıyoruz, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankasının 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:35 

Türkiye, Murat Kurum, Ekonomi
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