Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "(Emlak Katılım Bankası) İnşallah Bu Banka Hem Gayrimenkul Sektörüne Hem Kentsel...

Bakan Kurum: "(Emlak Katılım Bankası) İnşallah Bu Banka Hem Gayrimenkul Sektörüne Hem Kentsel...

6 dakika önce

Bakan Kurum: "(Emlak Katılım Bankası) İnşallah bu banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak.

Bakan Kurum:
Bakan Kurum: "(Emlak Katılım Bankası) İnşallah bu banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:06 Kaynak: AA

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