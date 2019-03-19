Bakan Kurum: "(Emlak Katılım Bankası) İnşallah Bu Banka Hem Gayrimenkul Sektörüne Hem Kentsel...
6 dakika önce
Bakan Kurum: "(Emlak Katılım Bankası) İnşallah bu banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak.
Bakan Kurum: "(Emlak Katılım Bankası) İnşallah bu banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:06 Kaynak: AA
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