Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon Emlak Konut kupasına kavuştu - Son Dakika
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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon Emlak Konut kupasına kavuştu

09.04.2022 19:51

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) normal sezonu şampiyon tamamlayan Emlak Konut, kupasına kavuştu.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) normal sezonu şampiyon tamamlayan Emlak Konut, kupasına kavuştu.

Son hafta maçında Uludağ Basket NBSD'yi 74-48 mağlup eden Emlak Konut, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Emlak Konut, şampiyonluk kupasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un elinden aldı.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan sezonun son maçını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ve TBF yöneticileri takip etti.

Bu arada A takımı Süper Lig'e yükselen Emlak Konut'un gelişim takımı ise Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nden (KBBL) TKBL'ye yükseldi. Emlak Konut, aynı sezonda iki takımı bir üst lige yükselen ilk kulüp olmayı başardı.

Bakan Murat Kurum'un 2017'de Emlak Konut Genel Müdürlüğü döneminde sosyal sorumluluk projesi kapsamında spora ve sporculara destek amacıyla kurulan Emlak Konut'un kupa töreninde konuşan Kurum, "O gün Emlak Konut'ta yönetim kurulu üyesi olan Havvanur Yurtsever, 'Çocuklar başarılı ancak maçlara gidemiyor. Maçlarla ilgili bize destek olur musunuz?' dedi. Biz de memnuniyetle bu desteği yapacağımızı, gereken ne varsa elimizden geleni yapacağımızı ifade ettik. Aslında o gün bu hikaye başladı. Şimdi Emlak Konutumuzun 14 takımı oldu. Kadınlarda bugün işte A takımımız şampiyonluğa erişerek Süper Lig'e katılıyor." ifadelerini kullandı.

Gelişim takımının da namağlup bir üst lige çıktığını hatırlatan ve bunun da çok büyük başarı hikayesi olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bu ailelerimizin yücelmesi, çocuklarımızın yücelmesi, hepinizi alkışlıyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Biz Bakanlık olarak tüm birimlerimizle sizlere destek olacağız. Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Gerek Federasyonumuz, gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm destekleriyle biz spora, sporcuya ve alın teri döken herkese desteklerimizi vermeye devam edeceğiz diyorum. ve sizleri tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon Emlak Konut kupasına kavuştu
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon Emlak Konut kupasına kavuştu
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon Emlak Konut kupasına kavuştu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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