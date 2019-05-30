Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek
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Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek

34 dakika önce

Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek(Tür: Ankara)

Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek
(Tür: Ankara)
Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:07 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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