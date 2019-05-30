Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek
34 dakika önce
Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:07 Kaynak: DHA
Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek
(Tür: Ankara
)
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