Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek -
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Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek -

1 saat önce

Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek - (EKİYLE)(Tür: Ankara)

ANKARA - Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek - (EKİYLE)
(Tür: Ankara)
Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek -
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:10 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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FETÖ'nün kara havacılık davasında karar çıktı Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu!

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