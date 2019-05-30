Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek -
1 saat önce
Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek - (EKİYLE)(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:10 Kaynak: DHA
ANKARA - Bakan Kurum Engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiç bir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek - (EKİYLE)
(Tür: Ankara
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