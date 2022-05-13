Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Erzurum'da - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un cenaze namazına katılması

Bakan Kurum ve beraberindekilerin inşaatı devam eden alanları ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde bulunması ERZURUM - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Erzurum'da yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.