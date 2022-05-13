Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Erzurum'da - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Erzurum'da

13.05.2022 18:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un cenaze namazına katılması Bakan Kurum ve beraberindekilerin inşaatı devam eden alanları ziyareti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde bulunması ERZURUM - Çevre, Şehircilik ve İklim...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un cenaze namazına katılması

Bakan Kurum ve beraberindekilerin inşaatı devam eden alanları ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde bulunması ERZURUM - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Erzurum'da yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Erzurum'da
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Erzurum'da
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Erzurum'da
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Erzurum'da

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Erzurum'da kitap fuarının açılışını yaptı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Erzurum'da kitap fuarının açılışını yaptı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kuruluyor İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kuruluyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Erzurum'da - Son Dakika


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