Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Esmahanım köyünü ziyaret etti
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Bakan Kurum Esmahanım köyünü ziyaret etti

5 dakika önce

Bakan Kurum'un ziyaretlerinden görüntüler DÜZCE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerindeki toprak kayması ve sel yaşanan köylerde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum'un ziyaretlerinden görüntüler DÜZCE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerindeki toprak kayması ve sel yaşanan köylerde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, selden etkilenen Esmahanım köyünü de ziyaret etti.
Bakan Kurum Esmahanım köyünü ziyaret etti
Murat Kurum, Cumayeri, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:31 Kaynak: AA
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