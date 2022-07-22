Bakan Kurum, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Bakan Kurum, esnaf ziyaretinde bulundu

22.07.2022 17:49
Bakan Kurum, esnaf ziyaretinde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un esnaf ziyareti BİTLİS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis'te gerçekleştirilen projeleri inceleyerek, esnaf ziyaretinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un esnaf ziyareti BİTLİS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis'te gerçekleştirilen projeleri inceleyerek, esnaf ziyaretinde bulundu.

YORUMLAR
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(DRON) Bakan Kurum'un açılışını yapacağı projeler (DRON) Bakan Kurum'un açılışını yapacağı projeler Kurum: 'Toplam yatırım değeri 1 milyar 232 milyon olan projemizi, Bitlis'imize kazandırıyoruz' Kurum: 'Toplam yatırım değeri 1 milyar 232 milyon olan projemizi, Bitlis'imize kazandırıyoruz'
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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