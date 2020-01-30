Bakan Kurum, evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Kurum, evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremde evleri hasar gören depremzedeleri ziyaret etti.

Bakan Kurum, evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremde evleri hasar gören depremzedeleri ziyaret etti.

İLBANK Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katılan Bakan Kurum, daha sonra Abdullahpaşa Mahallesinde evleri hasar gören depremzedelerle görüştü.

Kurum'un görüştüğü vatandaşlardan 68 yaşındaki Bekir Bayram, evinin depremde zarar gördüğünü ve taşınma çalışmalarına başladıklarını belirterek, devletin her zaman yanlarında olduğunu, ihtiyaçlarını karşıladığını kaydetti.

Bakan Kurum ise devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Hicret, Aksaray, Kızılay, Yazıkonak ve Sürsürü mahallelerinde incelemelerde bulunan Kurum, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Evlere giren ve depremin neden olduğu tahribatla ilgili inceleme yapan Kurum, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bekir Bayram, Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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