Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı - İBB yetkilerini alma iddiaları
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı - İBB yetkilerini alma iddiaları

Bakan Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı - İBB yetkilerini alma iddiaları

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı "2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi" sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı "2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi" sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı - İBB yetkilerini alma iddiaları

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:55 Kaynak: AA
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