Bakan Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı - İBB yetkilerini alma iddiaları
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı "2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi" sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:55 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı "2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi" sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'KHK faciadır' diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu