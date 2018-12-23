Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Pprojelerini İnceledi

Bakan Kurum Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Pprojelerini İnceledi

2 saat önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesiinin sürdürüldüğü Gaziosmanpaşa'da incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Pprojelerini İnceledi, System.String[]
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesiinin sürdürüldüğü  Gaziosmanpaşa'da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, projeleri yerinde görerek, projeler hakkında bilgi aldı. Kurum daha sonra Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı. 

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında ilçede yeşil alanların sayısı da yüzde 114 oranında artmış olacak. Gaziosmanpaşa, toplamda 100 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanına sahip olacak. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:58 Kaynak: DHA

Murat Kurum, Gaziosmanpaşa, Güncel
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