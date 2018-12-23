Bakan Kurum Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Pprojelerini İnceledi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesiinin sürdürüldüğü Gaziosmanpaşa'da incelemelerde bulundu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesiinin sürdürüldüğü Gaziosmanpaşa'da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, projeleri yerinde görerek, projeler hakkında bilgi aldı. Kurum daha sonra Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.



Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında ilçede yeşil alanların sayısı da yüzde 114 oranında artmış olacak. Gaziosmanpaşa, toplamda 100 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanına sahip olacak.



- İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma

Dünya, Felaketin Yaşandığı Ülkeden Gelen Fotoğraflarla Sarsıldı: Cesetler Yan Yana Dizildi