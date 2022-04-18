Bakan Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu (2) - Son Dakika

'MARMARA DENİZİNDE HERHANGİ BİR MÜSİLAJ POBLEMİ YOK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Cedit Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında son binanın yıkımına katıldı. Bir süre yıkımı izledikten sonra açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Marmara denizinde şuanda müsilaj problemi olmadığını söyleyerek, "Geçen sene Haziran ayında Marmara bölgemizde müsilaj problemiyle karşı karşıya kalmıştık. Burada 25 milyon vatandaşı ilgilendiren çok önemli bir çevre doğa koruma müsilajdan kurtulma projesi başlattık. Bu çerçevede Marmara Denizimizi özel koruma bölgesi ilan etmek ve 22 maddelik Marmara Denizini koruma eylem planı çerçevesinde adımlarımızı attık. Valilik, belediye, bilim insanlarının fikirleri doğrultusunda projelerimizi tek tek hayata geçirdik. Açıkçası bir seferberlik şuuruyla hareket ettik. Şu anda Marmara Denizinde herhangi bir müsilaj problemi yok. Bilim insanlarımızın verdiği görüş, fikir ve önerilerde bu noktada kısa vadede bir müsilajla karşılaşmayacağımız noktasında. Tabi bu musilajın hiç olmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.

'KİRLETİCİLERİ 7-24 İZLİYORUZ' Bakan Kurum kararlı bir şekilde adımların atılması gerektiğini belirterek, "Biz hem acil hem orta hem de uzun vadede atılması gereken adımları bir bir belirledik. Kirleticilerin tespitlerini yaptık. Gerek biyolojik tesis sayısı arttırılması, gerek mebran teknolojisiyle yapılmış arıtma tesislerinin sayısının arttırılması noktasında bir iş programı ortaya koyduk. 3 yıllık bu iş programını Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimiz imza attı. Bu iş programı dahilinde adımlarımızı atıyor olacağız. Meclisimizde de düzenleme yapılacak belediyelerimiz arıtma tesislerini, çevre projelerini yap- işlet- devret, yap- kirala gibi modellerle yapabilecek, bunun önünü açıyoruz. Burada her kurum, üzerine düşen vazifelerini yerine getirecek. Yaşanabilir tertemiz Marmara adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Yarın yine Marmara Belediyeler Birliği bünyesindeki ve TÜBİTAK bünyesindeki bilim insanlarımızla bakanlıkta bir araya geleceğiz. Onların görüşlerini alacağız. Kirleticileri 7-24 izliyoruz ve izlemeye devam edeceğiz. Çok yakında Kocaeli 'nde Körfez 'deki özel çevre koruma bölgesi ve müsilajla mücadele kapsamındaki dip çamuru temizliği sürecini de inşallah sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kocaeli'mize müjdeleyeceğiz. Bu da Kocaeli adına müsilajla mücadele adına çok çok önemli bir proje" diye konuştu.'367 BİN LİRA İDARİ CEZA UYGULANDI' Bir gazetecinin hayvansal atıkların dereye döküldüğü yönündeki soru üzerine Bakan Kurum, "13 Nisan Gölcük Kavaklı sahil şeridinde hayvansal atık görüldüğü ihbarı müdürlüğümüze, valiliğimize iletildi. Ekipler hemen incelemelerde bulunarak bu atıkların Lütfiye Köyünden gelen Beyoğlu deresi sahil şeridine taşındığı gözüktüğü tespit edildi. Gerekli işletmeye 367 bin lira idari ceza uygulandı. Denetimlerimiz Valiliğimiz koordinasyonunda orada devam ediyor. Gerek hayvansal gerek orada ki kirliliklerin denetimleri yapılıyor. İşletmelere ceza gerekirse kapatmaya kadar işlemler yapılacak" diye cevap verdi. CEDİT'TE KALAN SON BİNA YIKILDI

Bakan Kurum, "Şu anda bulunduğumuz yer yıllardır netice alınamamış Cedit Mahallesi'nde 500 riskli yapı vardı. 499 yapı yıkıldı ve son kalan 1 binanın da yıkımı temsili gerçekleştirildi. 1105 bağımsız bölümden oluşan ve İzmit'imize değer katacak projenin temellerini atıp 2023 yılında tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Kocaeli'nde etap etap riskli binaların dönüşümünü yapacağız." dedi.