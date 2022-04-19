BAKAN KURUM, GEBZE MİLLET BAHÇESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDU - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere seslenen Bakan Kurum, "Amacımız, hedefimiz büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte kentsel dönüşüm sürecini hazırlayarak 1999 yılında hatıraları hala hafızamızda olan depremi ve o acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Deprem bölgesiyiz, deprem şehriyiz, depreme hazırlıklı olmak durumundayız. Bu acıları bir daha yaşamamak adına da aslında bütün yapı stokunu depreme hazır hale getirecek adımları atmak zorundayız. Büyükşehir belediyemiz bu noktada bir vizyon ortaya koyuyorlar. En acil dönüşümden başlamak suretiyle her yıl belli bir miktardaki konutun dönüşümü başlatıyor olacak. Bizim tüm Türkiye'de bir hayalimiz var, 2035 yılına kadar tüm Türkiye'de kentsel dönüşüme girmemiş konut kalmasın istiyoruz? dedi.