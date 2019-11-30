Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bir şehre gittiğimizde şehrin sorunlarını problemlerini çözmek için de kentin ileri gelenleriyle toplantı yapıyor, şehir için önemli kararlar almaya çalışıyoruz. Bugün Şanlıurfa'da da toplantılarımızı yaptık. Biz gençlerimizi, şehrin yönetimine dahil etmemiz gerektiğini düşündük." dedi.

Kurum, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında, partisinin Şanlıurfa Gençlik Kolları tarafından Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı'nda düzenlenen gençlik buluşması etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Kurum, Türkiye'nin birçok noktasında gençlerle bir araya geldiklerini ve yaptıkları sohbetlerde şehirleri gençlerin gözünden ve onların bakış açışından dinleme fırsatı bulduklarını söyledi. Şanlıurfa'ya, kentin sosyal değerlerini ve ihtiyaçlarını araştırarak geldiklerini aktaran Kurum, kentin Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olduğunu ifade etti. Kurum, Şanlıurfa'nın genç nüfus potansiyeline değinerek şöyle konuştu:

"Şehirlerimize, Bakanlığımızdaki tüm birimlerle gidiyoruz. Bugün de Şanlıurfa'dayız. Bir şehre gittiğimizde şehrin sorunlarını problemlerini çözmek için de kentin ileri gelenleriyle toplantı yapıyor, şehir için önemli kararlar almaya çalışıyoruz. Bugün Şanlıurfa'da da toplantılarımızı yaptık. Biz gençlerimizi, şehrin yönetimine dahil etmemiz gerektiğini düşündük. En önemli toplantıyı sizlerle yapıyoruz."

Katılımcılardan açık yüreklilikle şehircilik adına düşündüklerini paylaşmalarını isteyen Bakan Kurum, gençlerin sesi olmak, onların ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmak istediklerini belirtti. Kurum, gençlerden alanlarıyla ilgili kendilerini geliştirmelerini isteyerek "Siz kendinizi mesleğiniz adına yetiştirdikten sonra sizin önünüzde kimse duramaz. Kendi ayaklarınız üzerinde çok sağlam bir şekilde durabilirsiniz bundan emin olun, bu kararlılıkla hayatınızı idame ettirin." dedi.

AK Parti döneminde büyük yatırımlar ve çalışmalar yapıldığını vurgulayan Kurum, eğitime ayrılan bütçeyi 16 kat arttırdıklarını ve burs miktarlarında büyük artışlar yaptıklarını ifade etti.

Kurum, fotoğraflarda "sert" çıktığına yönelik bir soru üzerine "Bizim hanım da rahatsız o konudan. İnsanın yaradılışı, fıtratı gereği mizacımız belki sert duruyor ama o kadar sert duran mizacımıza rağmen yüreğimizin de yufka olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanlığı ziyareti

Bakan Kurum daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek burada partililerle bir süre görüştü. Gerçekleştirdikleri il değerlendirme toplantısında, kent için önemli projeleri hayata geçirmek için kararlar aldıklarını aktaran Kurum, projelerin Şanlıurfa'nın geleceği için hayırlı olmasını temenni etti.

Kurum, Şanlıurfa'nın 31 Mart'taki yerel seçimlerde Türkiye'ye örnek olacak bir duruş sergilediğini aktararak AK Parti'nin yüksek oranda oy almasında emeği geçen herkese teşekkür etti.