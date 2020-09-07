Bakan Kurum: Geri dönüşüm sektöründe binlerce çalışanımız için istihdam oluşturacağız - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Geri dönüşüm sektörümüzün ham madde ihtiyacını öz kaynaklarımızdan karşılamamızı sağlayacak son düzenlemeyle yüksek miktarda atık ithalatını önleyecek ve sektördeki binlerce çalışanımız için istihdam imkanı oluşturacağız" dedi.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, atık yönetiminde yürürlüğe koyulan yeni düzenleme ile geri kazanım sektörünün yıllık ham madde ihtiyacının yarısının iç piyasadan karşılanmasının zorunlu hale getirildiğini anımsattı. Bakan Kurum, "Geri dönüşüm sektörümüzün ham madde ihtiyacını öz kaynaklarımızdan karşılamamızı sağlayacak son düzenlemeyle yüksek miktarda atık ithalatını önleyecek ve sektördeki binlerce çalışanımız için istihdam imkanı oluşturacağız. Atık yönetiminde bugüne kadar yaptığımız reformlar ile düzenli depolama hizmeti verilen nüfus, yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktı. Sayıları 4 bini bulan geri dönüşüm tesisiyle geri kazanım oranı yüzde 13'lere çıktı. İstihdama sunulan katkıyla 35 milyar TL'yi aşan bir ekonomik hacim oluştu" dedi.