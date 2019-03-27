Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Giresun Kalemizin Çevresinde Yaklaşık 36 Bin Metrekarelik Alanda Kentsel Dönüşüm...

Bakan Kurum: "Giresun Kalemizin Çevresinde Yaklaşık 36 Bin Metrekarelik Alanda Kentsel Dönüşüm...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

"En önemli tarihi miraslarımızdan biri olan Giresun Kalemizin çevresinde yaklaşık 36 bin metrekarelik bir alanda bir kentsel dönüşüm çalışması başlatıyoruz"

"Bu kentsel yenileme projesi bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yürütülecek"

"Mevcut Giresunsporumuzun sahasını da millet bahçesine çeviriyoruz"

"(Eski döküm sahası) Buraya 160 bin metrekare Giresun'a yakışır bir şenlik alanı, bir regrasyon alanı yapmak projemiz var"

"Zeytinlik semtinde bir tarihi dokuyu ortaya çıkaracağız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:54 Kaynak: AA

Zeytinlik, Murat Kurum, Giresun, Güncel
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