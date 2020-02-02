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Bakan Kurum: "Güçlendirme ile kurtarabileceğimiz binalara ruhsat vereceğiz"
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Konuşmanın sona ermesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:49 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması
Konuşmanın sona ermesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu. (2)
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