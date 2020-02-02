Bakan Kurum: "Güçlendirme ile kurtarabileceğimiz binalara ruhsat vereceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Güçlendirme ile kurtarabileceğimiz binalara ruhsat vereceğiz' - Son Dakika

Bakan Kurum: "Güçlendirme ile kurtarabileceğimiz binalara ruhsat vereceğiz"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Konuşmanın sona ermesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması

Konuşmanın sona ermesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu. (2)

Bakan Kurum: Güçlendirme ile kurtarabileceğimiz binalara ruhsat vereceğiz

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:49 Kaynak: AA
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