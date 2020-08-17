Bakan Kurum, "Güngören 1565 Konut ve 55 Ticari Ünite'nin İlk Etap Temel Atma Töreni"nde konuştu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 5 yılda tüm Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu acilen dönüştüreceğiz. Bu demek oluyor ki deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur. Yaptığımız bu iş İstanbul'u kurtarma seferberliğidir." dedi.

Bakan Kurum, Güngören Belediyesini ziyaret ederek, ilçe genelinde yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Ardından Tozkoparan Mahallesine geçen Kurum, "Güngören 1565 Konut ve 55 Ticari Ünite'nin İlk Etap Temel Atma Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Sözlerine 17 Ağustos depreminin yıldönümünü hatırlatarak başlayan Kurum, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, şunları ifade etti:

"17 Ağustos'ta yaşadığımız büyük Marmara Depremini 21 yıl geride bıraktık. 21 yıldır her 17 Ağustos'ta acımız tazeleniyor. O gece yaşanan tarihimizin en büyük depreminde 18 bin canımız enkaz altında kaldı. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı, dedelerimizi, ninelerimizi kaybettik. Depremin en yoğun yaşandığı yerler olan Gölcük'te, Yalova'da hala enkazın bir bölümü denizin altında. Bu acı, aziz milletimizin hala hafızalarındaki yerini koruyor. Benzer acıları tekrar yaşamamak için çalışmalarımızı tüm ekibimizle birlikte sürdürmeye gayret ediyoruz. Artık her hafta başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizin tamamında riskli binalarımızı yıkıyor, depreme ve afetlere dayanıklı konutlarımızın temellerini atıyoruz."

Ankara Altındağ'da geçen hafta konut temel atma töreni gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, temmuz ayının son haftasında ise Okmeydanı'nda, daha öncesinde de Zeytinburnu ve Kağıthane'de temel atma törenlerini düzenlediklerini hatırlattı. Kurum ayrıca vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Depremlerden Türkiye'nin çok büyük acılar yaşadığını vurgulayan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. İstiyoruz ki bu acılar bir daha yaşanmasın. Son 100 yılda yaşadığımız 60'a yakın deprem nedeniyle 80 bin canımızı toprağa verdik. 2020 yılında ülkemize baktığımızda manzara şudur; bizim cennet vatanımızın yüzde 66'sı deprem riski altında ve maalesef nüfusumuzun yüzde 71'i bu alanlarda yaşıyor. Yaklaşık 60 milyon insanımız deprem tehdidiyle karşı karşıya. Üstelik artık sadece deprem nedeniyle kayıplar yaşamıyoruz. Çünkü ömrünü tamamlamış binalar çökebiliyor. Her geçen gün bir yerde, eskimiş, köhnemiş bir binanın yıkım haberiyle karşı karşıya kalıyoruz."

Depremin değil, sağlıksız binaların insanları öldürdüğüne işaret eden Kurum, felaketlerin bir daha yaşanmaması için sağlıksız konutların yenilenmesi ve bu konutların acilen dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Bu dönüşüm için 2002 yılından itibaren tüm tedbirleri alarak çalışmaları kararlılıkla yürüttüklerini dile getiren Kurum, bu proje kapsamında 950 bin aile, 5 milyon vatandaşın ev sahibi olduğu bilgisini verdi.

"Türkiye'de 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü tamamladık"

Kurum, "Tüm Türkiye'de 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün ülkenin dört bir yanında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 81 ilimizde deprem dönüşüm konutlarımıza hızla devam ediyoruz." diye konuştu.

-"Deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur"

Bakan Kurum, Türkiye'de riskli bölgelerin başında İstanbul'un geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Maalesef ülkemizdeki riskli bölgelerin en başında da İstanbul geliyor. Bu dönüşümü kararlı bir şekilde yapmalıyız. Bugün hamdolsun İstanbul'un bütün ilçeleri için bir hedef ortaya koyduk. Önümüzdeki 5 yılda tüm Türkiye'de 1.5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu acilen dönüştüreceğiz. Bu demek oluyor ki deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur. Yaptığımız bu iş İstanbul'u kurtarma seferberliğidir. Bugüne kadar İstanbul'un 39 ilçesinde, 70 bin riskli bina yani 353 bin ev ve iş yerinin riskli olduğunu tespit ettik. Bunun yüzde 85'ini, yani 300 bin ev ve işyerini yıktık. Ayrıca İstanbul'da 65 riskli alanda dönüşüm için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Esenler'de 60 bin dönüşüm konutu yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, geçen ay Zeytinburnu, Kağıthane ve Okmeydanı'nda 2 bin 63 konut ve işyerinin temellerini attıklarını hatırlattı.

31 Mart yerel seçimlerinde Güngören'de yerinde, hızlı ve vatandaşın rızasıyla dönüşümü yapacaklarını söylediğini hatırlatan Kurum, bugün ilk etabın temelinin atılacağını belirtti.

Kurum, Güngören'de gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Riskli alanın tamamında 77 blok, 55 de ticari ünite olmak üzere toplam 1620 bağımsız bölüm üreteceğiz. Bu riskli alanın ilk etabını ise şu an üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda başlatıyoruz. Bu alanda inşa edeceğimiz konutları, metruk binaların dönüşümü için rezerv konut olarak kullanacağız, yani kimseye vermeyeceğiz, bir gelir elde etmeyeceğiz. İlk etabımızı 2021 yılında tamamlayacağız. Modern işyerleriyle bu bölgede ticaret canlanacak, bölgenin marka değeri yükselecek."

Proje kapsamında mevcut dairelerin bedelinin hesaplanacağını dile getiren Kurum, bakanlık olarak aradaki farkı yüzde 30 oranında sübvanse edeceklerini, indirim yapacaklarını ve geri kalan miktarı da uygun ödeme koşullarıyla 15 yıla kadar yayacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, konuşmaların ardından Güngören'deki kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenini online olarak gerçekleştirdi.

Daha sonra Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Proje alanını ve Millet Bahçesi Proje alanını ziyaret eden Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı ve teknik incelemede bulundu.