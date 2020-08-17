Bakan Kurum, "Güngören 1565 Konut ve 55 Ticari Ünite'nin İlk Etap Temel Atma Töreni"nde konuştu - Son Dakika

Bakan Kurum, "Güngören 1565 Konut ve 55 Ticari Ünite'nin İlk Etap Temel Atma Töreni"nde konuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 5 yılda tüm Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu acilen dönüştüreceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 5 yılda tüm Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu acilen dönüştüreceğiz. Bu demek oluyor ki deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur. Yaptığımız bu iş İstanbul'u kurtarma seferberliğidir." dedi.

Bakan Kurum, Güngören Belediyesini ziyaret ederek, ilçe genelinde yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Ardından Tozkoparan Mahallesine geçen Kurum, "Güngören 1565 Konut ve 55 Ticari Ünite'nin İlk Etap Temel Atma Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Sözlerine 17 Ağustos depreminin yıldönümünü hatırlatarak başlayan Kurum, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, şunları ifade etti:

"17 Ağustos'ta yaşadığımız büyük Marmara Depremini 21 yıl geride bıraktık. 21 yıldır her 17 Ağustos'ta acımız tazeleniyor. O gece yaşanan tarihimizin en büyük depreminde 18 bin canımız enkaz altında kaldı. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı, dedelerimizi, ninelerimizi kaybettik. Depremin en yoğun yaşandığı yerler olan Gölcük'te, Yalova'da hala enkazın bir bölümü denizin altında. Bu acı, aziz milletimizin hala hafızalarındaki yerini koruyor. Benzer acıları tekrar yaşamamak için çalışmalarımızı tüm ekibimizle birlikte sürdürmeye gayret ediyoruz. Artık her hafta başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizin tamamında riskli binalarımızı yıkıyor, depreme ve afetlere dayanıklı konutlarımızın temellerini atıyoruz."

Ankara Altındağ'da geçen hafta konut temel atma töreni gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, temmuz ayının son haftasında ise Okmeydanı'nda, daha öncesinde de Zeytinburnu ve Kağıthane'de temel atma törenlerini düzenlediklerini hatırlattı. Kurum ayrıca vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Depremlerden Türkiye'nin çok büyük acılar yaşadığını vurgulayan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. İstiyoruz ki bu acılar bir daha yaşanmasın. Son 100 yılda yaşadığımız 60'a yakın deprem nedeniyle 80 bin canımızı toprağa verdik. 2020 yılında ülkemize baktığımızda manzara şudur; bizim cennet vatanımızın yüzde 66'sı deprem riski altında ve maalesef nüfusumuzun yüzde 71'i bu alanlarda yaşıyor. Yaklaşık 60 milyon insanımız deprem tehdidiyle karşı karşıya. Üstelik artık sadece deprem nedeniyle kayıplar yaşamıyoruz. Çünkü ömrünü tamamlamış binalar çökebiliyor. Her geçen gün bir yerde, eskimiş, köhnemiş bir binanın yıkım haberiyle karşı karşıya kalıyoruz."

Depremin değil, sağlıksız binaların insanları öldürdüğüne işaret eden Kurum, felaketlerin bir daha yaşanmaması için sağlıksız konutların yenilenmesi ve bu konutların acilen dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Bu dönüşüm için 2002 yılından itibaren tüm tedbirleri alarak çalışmaları kararlılıkla yürüttüklerini dile getiren Kurum, bu proje kapsamında 950 bin aile, 5 milyon vatandaşın ev sahibi olduğu bilgisini verdi.

"Türkiye'de 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü tamamladık"

Kurum, "Tüm Türkiye'de 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün ülkenin dört bir yanında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 81 ilimizde deprem dönüşüm konutlarımıza hızla devam ediyoruz." diye konuştu.

-"Deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur"

Bakan Kurum, Türkiye'de riskli bölgelerin başında İstanbul'un geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Maalesef ülkemizdeki riskli bölgelerin en başında da İstanbul geliyor. Bu dönüşümü kararlı bir şekilde yapmalıyız. Bugün hamdolsun İstanbul'un bütün ilçeleri için bir hedef ortaya koyduk. Önümüzdeki 5 yılda tüm Türkiye'de 1.5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu acilen dönüştüreceğiz. Bu demek oluyor ki deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur. Yaptığımız bu iş İstanbul'u kurtarma seferberliğidir. Bugüne kadar İstanbul'un 39 ilçesinde, 70 bin riskli bina yani 353 bin ev ve iş yerinin riskli olduğunu tespit ettik. Bunun yüzde 85'ini, yani 300 bin ev ve işyerini yıktık. Ayrıca İstanbul'da 65 riskli alanda dönüşüm için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Esenler'de 60 bin dönüşüm konutu yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, geçen ay Zeytinburnu, Kağıthane ve Okmeydanı'nda 2 bin 63 konut ve işyerinin temellerini attıklarını hatırlattı.

31 Mart yerel seçimlerinde Güngören'de yerinde, hızlı ve vatandaşın rızasıyla dönüşümü yapacaklarını söylediğini hatırlatan Kurum, bugün ilk etabın temelinin atılacağını belirtti.

Kurum, Güngören'de gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Riskli alanın tamamında 77 blok, 55 de ticari ünite olmak üzere toplam 1620 bağımsız bölüm üreteceğiz. Bu riskli alanın ilk etabını ise şu an üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda başlatıyoruz. Bu alanda inşa edeceğimiz konutları, metruk binaların dönüşümü için rezerv konut olarak kullanacağız, yani kimseye vermeyeceğiz, bir gelir elde etmeyeceğiz. İlk etabımızı 2021 yılında tamamlayacağız. Modern işyerleriyle bu bölgede ticaret canlanacak, bölgenin marka değeri yükselecek."

Proje kapsamında mevcut dairelerin bedelinin hesaplanacağını dile getiren Kurum, bakanlık olarak aradaki farkı yüzde 30 oranında sübvanse edeceklerini, indirim yapacaklarını ve geri kalan miktarı da uygun ödeme koşullarıyla 15 yıla kadar yayacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, konuşmaların ardından Güngören'deki kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenini online olarak gerçekleştirdi.

Daha sonra Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Proje alanını ve Millet Bahçesi Proje alanını ziyaret eden Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı ve teknik incelemede bulundu.

Bakan Kurum, Güngören 1565 Konut ve 55 Ticari Ünite'nin İlk Etap Temel Atma Töreni nde konuştu

Güngören, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:14

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, 'Güngören 1565 Konut ve 55 Ticari Ünite'nin İlk Etap Temel Atma Töreni'nde konuştu - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Shakhtar Donetsk'i 5-0 yenen Inter, finale çıktı Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız?         
19:39
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı         
19:21
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü         
19:02
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi         
19:00
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi         
18:35
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü         
18:34
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi         
16:22
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı         
15:33
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti         
14:42
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi         
11:23
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü         
11:19
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti         
10:54
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak         
10:45
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak         
09:53
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi         
09:17
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı         
09:02
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi         
08:59
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı         
08:30
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 00:06:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum, "Güngören 1565 Konut ve 55 Ticari Ünite'nin İlk Etap Temel Atma Töreni"nde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei