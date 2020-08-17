Bakan Kurum, Güngören Millet Bahçesi şantiye alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Güngören Millet Bahçesi şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:50

Kaynak: AA

Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber