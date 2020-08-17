Bakan Kurum, gürültü kirliliğini engelleyen bariyerleri yerinde inceledi Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gürültü kirliliğini engellemek için gürültü bariyerleri yaptıklarını belirterek, " Türkiye'nin her yer yerinde 2023 yılına kadar 60 bin metrekare gürültü bariyeri yapma hedefiyle yola çıktığımız bir projemiz." dedi.

Kurum, Ümraniye'deki Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek yanındaki gürültü bariyerinde incelemelerde bulundu.

Otoyolla park arasındaki alanı bölerek gürültüyü azaltan bariyerlerin sağlık açısından önemli olduğunu söyleyen Kurum, insan sağlığını koruma adına bu tarz projeleri geliştirdiklerini vurguladı.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her yer yerinde 2023 yılına kadar 60 bin metrekare gürültü bariyeri yapma hedefiyle yola çıktığımız bir projemiz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine baktığımızda İstanbul en gürültülü 5 şehir arasında yer alıyor. Bu anlamda belediyelerimizle birlikte ortak proje yürütüyoruz. Bakanlık olarak, Ümraniye Belediyesine 5 milyon lira hibe desteğinde bulunduk. Yaşam alanlarında gürültü haritaları çıkartılıyor, insan sağlığını etkileyebilecek alanlarda da belediyelerimizle birlikte gürültü bariyeri projemiz var."

Gürültü bariyerleriyle ilgili Ümraniye E-80 Karayolu, Maltepe D-100 Karayolu ve Beyoğlu Haliç güzergahında projelerinin olduğunu kaydeden Kurum, hedeflerinin 2023 yılına kadar en az 60 bin metrekare gürültü bariyeri projesini tamamlamak olduğunu vurguladı.

Kurum, Ümraniye'deki gürültü bariyerinin özellikleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Yüksekliği 4 buçuk metrelik, 1.300 metre uzunluğunda ve 6 bin metrekare gürültü bariyerini hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Buradaki ses bariyerinin tamamlanması Ümraniye Millet Bahçesi açısından da büyük önem arz ediyor. Çünkü Millet Bahçemiz E-80 Karayolu'nun hemen yanında bulunuyor."

"Gürültü 132 desibeldi 60 desibele düştü"

Gürültü haritasından verileri göstererek örnek veren Kurum, "İlk baştaki verilere baktığımızda, ses 132 desibeldi, gürültü bariyeri projesi tamamlanma aşamasında ve şu anki gürültü haritasına baktığımızda 60 desibele düşmüş durumda. İnsan sağlığını rahatsız etmeyecek desibel 60 desibel olmalı. Şu an ölçtüğümüzde 55 desibel. Tamamen yerli malzemeden, Türkiye'de üretildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, daha sonra Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdi. Golf arabasıyla parkı dolaşan Kurum, düzenlemelerle ilgili bilgi aldı.