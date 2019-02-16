Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Hakkari'den Ayrıldı

Bakan Kurum, Hakkari'den Ayrıldı

1 saat önce

Hakkari'de ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, millet bahçesi yapılacağı alan ile halka açılacak olan Mir Kalesini ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Bakan Kurum, Hakkari'den Ayrıldı, System.String[]
Hakkari'de ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, millet bahçesi yapılacağı alan ile halka açılacak olan Mir Kalesini ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Hakkari'deki bir otelde öğle yemeğinde STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelen Bakan Kurum ve beraberindekiler, daha sonra Karayolları 114. Şube Şefliği bahçesinde bulunan ve millet bahçesi olacak alanı ziyaret etti. Bakan Kurum, daha sonra Dağgöl Mahallesinde bulunan Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim'in projesi olan ve halka açılacak olan Mir Kalesini ziyaret etti. Mir Kalesi hakkında Başkan Epcim ve Dağgöl Mahallesi muhtarı İvdi Taşkın'dan bilgi alan Bakan Kurum, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı.

Bakan Kurum'a, Hakkari Valisi İdris Aybıyık', Hakkari Belediye Başkanı Adayı Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdür S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Ak Parti Çukurca Belediye Başkan adayı Esnar Dündar, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ile kurum amirleri eşlik etti.

Bakan Kurum helikopterle Hakkari'den ayrılarak Yüksekova ilçesi TOKİ konutlarında incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrılacağı öğrenildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:28 Kaynak: İHA

Murat Kurum, belediye başkan adayı, Hakkari, Politika
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