Bakan Kurum: "Haliç'i kaderine terk etmeyeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Haliç'i gözümüz gibi koruyoruz ve koruyacağız. Haliç'i kaderine terk etmeyeceğiz ve kaderine terk edilmesine de hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Eyüpsultan'da bulunan Vialand Tema Parkı'nın içinde yer alan 'Vialand Parkur' törenle açıldı. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, Haliç'te meydana gelen koku, kirlilik ve renk değişikliğine ilişkin, "Haliç'in hikayesi o kadar kolay bir hikaye değil. Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanı olduğu dönemde maalesef Haliç'in yanında yürünemiyor, gezilemiyordu. Maskelerle orada dolaşabiliyorduk. Gazeteler o zaman için İstanbul'da promosyonla maske dağıtıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya örnek olacak bir çevrecilik projesi başlattı. Bu çerçevede Haliç'in deniz sularıyla birlikte temizlenmesi, dip çamurunun alınması ve oradaki ekolojik yaşamın yeniden başlatılabilmesi amacıyla çok önemli bir proje başlattılar. İçinde bulunduğumuz alan yani burası, bir taş ocağıydı. Bu taş ocağındaki dip çamuru gerçekten binbir zahmetle taşınarak bu alan oluşturuldu. Bu alan bugün baktığınızda parklarıyla, alışveriş alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla bir yaşam merkezi haline geldi ve hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin gözbebeği, çocuklarımızın, gençlerimizin vakit geçireceği bir alan haline geldi. Tabii bu çerçevede de Haliç artık kıyısında gezilebilir, oturulabilir, yürünebilir bir alan oldu. Orayı da biz gözümüz gibi koruyoruz ve koruyacağız. Açıkçası Haliç'i kaderine terk etmeyeceğiz. ve kaderine terk edilmesine de hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"HALİÇ SİYASAL BİR KONU DEĞİL"

Haliç'in yeniden kirli hale getirilmesine izin vermeyeceklerini belirten Bakan Kurum, "Bu kadar uğraş sonrasında bugün buradaki atık su arıtma tesislerinin iptal edildiği, yapılmadığı, hatta bu projelerin iptal edildiği bu süreçte çevre konusuyla alakalı da ağaçlardan alkış beklendiğini görüyoruz. ve açıkçası hayretle bu manzarayı izliyoruz. Bu kadar uğraşla devlet, atıl alanı kıymetli bir hale getirip içinde istihdam oluşturarak, yine bu alanda çocukların, gençlerin vakit geçirdiği bir proje haline getirmiştir. ve bugün de yeni bir etabı yine İstanbul'umuza, ülkemize kazandırıyoruz. Dolayısıyla Haliç'teki temizliği de sürekli hale getirmek zorundayız. Çünkü çevre konusu süreklilik arz eden bir konu. Yani burası siyasal bir konu değil. Dolayısıyla çevre mevzuatı çerçevesinde, çevremizi korumak ve doğa hassasiyeti çerçevesinde bu projeleri sürekli hale getirmek ve açıkçası siyasi bir alandan dışarı çıkarmak zorundayız. İklim değişikliği de aynı. Topyekun mücadele etmek zorundayız. Bu manada da inşallah biz Haliç'in kirletilmesine, eski hale getirilmesine hiçbir zaman müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz diyorum. Parkımızın da İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

(Deniz Zeybek - Emre Baba/İHA)