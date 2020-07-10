Bakan Kurum, Halifeli İçme Suyu açılış törenine katıldı - Son Dakika
Bakan Kurum, Halifeli İçme Suyu açılış törenine katıldı
Halifeli İçme Suyu açılış töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Açılış için butonlara basılması KIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Halifeli İçme Suyu açılış töreninde konuştu.
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10.07.2020 23:56:15. #1.13#
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