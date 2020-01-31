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Bakan Kurum: "(Hasar tespit çalışmaları) 4-5 gün içerisinde bu süreci tamamlayacağız"
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:42 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı. (1)
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