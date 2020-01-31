Bakan Kurum: "(Hasar tespit çalışmaları) 4-5 gün içerisinde bu süreci tamamlayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: '(Hasar tespit çalışmaları) 4-5 gün içerisinde bu süreci tamamlayacağız' - Son Dakika

Bakan Kurum: "(Hasar tespit çalışmaları) 4-5 gün içerisinde bu süreci tamamlayacağız"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı. (1)

Bakan Kurum: (Hasar tespit çalışmaları) 4-5 gün içerisinde bu süreci tamamlayacağız

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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