Bakan Kurum: Hasarlı binalara girmeyin - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından Bornova ve Bayraklı'da 4 binanın tamamen çöktüğünü söyleyerek 1227 arama kurtarma ekibinin görevlerinin başında olduğunu açıkladı. Bakan Kurum "Vatandaşlarımıza bir uyarı yapmak gerekirse hasarlı olduğunu düşündükleri binalara girmesinler. Toplanma alanlarında barınma ihtiyaçlarını giderebilirler" dedi.

İzmir'de, saat 14.51'de meydana gelen depremin ardından akşam saatlerinde İzmir Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bakanların ve milletvekillerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çok sayıda milletvekili ile birlikte AFAD personeli katıldı. Toplantının açılışında konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremin ardından bütün ekiplerin zamanla yarıştığını söyleyerek hasarlı binalarda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Zamana karşı bir yarışın olduğunu anlatan Yıldırım, "Amaç tüm vatandaşlarımızı sağ salim enkazın altından kurtarmayı başarmak. İzmirliler ile birlikte Ege'de ve Marmara'da bu büyük depremi yaşayan, hisseden herkese geçmiş olsun. Kayıpların sayıları umarız artmaz. Bunun için her türlü imkan kullanılıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlarımız, Kızılay, AFAD tam bir uyum içindeyiz. Milletvekilleri sahada bilgileri görevlilere aktarmak suretiyle çalışmalara katkı sağlıyorlar. Artçılara karşı duyarlı olmakta fayda var. Açık alanlarda imkanlar ve tedbirler artırılacak" dedi.

KURUM: VATANDAŞLARA UYARI HASARLI BİNALARA GİRMEYİNÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin çevre ilerde de hissedildiğine dikkat çekerek arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirdi. Bornova ve Bayraklı'da ekipler çalıştığını kaydeden Kurum, 4 binanın tamamen çöktüğünü 1227 arama kurtarma ekibinin de görevlerinin başında olduğunu açıkladı. Bakan Kurum şunları söyledi: "Her enkazın başında arama kurtarma ekibi çalışıyor. Arama kurtarma çalışmaları bulunduğumuz ortamdan takip ediliyor. 12 bin kişiye sıcak çorba verilmiş durumda. 2 bin kişilik çadırlarımızı enkaza yakın yerlerde kuruyoruz. Elektrik, su, doğalgaz altyapısında problem yok. Tedbir amaçlı kestiğimiz yerler var. 322 kişilik ekibimiz hasar tespit çalışmalarını yapmaktadırlar. Az, orta ve ağır hasarlı binalar mülk sahiplerine bildirilecek. Trafik için problem söz konusu değil, bütün yollarımız açıktır. Vatandaşlarımıza bir uyarı yapmak gerekirse hasarlı olduğunu düşündükleri binalara girmesinler. Toplanma alanlarında barınma ihtiyaçlarını giderebilirler. İhtiyaçları kaymakamlara iletsinler. Bütün sellerde afetlerde yapılması gereken çalışmaları hızla yaptık. Dün, Van 'da Giresun 'da ne yaptıysak İzmir'de de çalışmalar hızla yapılacaktır. Vatandaşlarımızın yarasını hızla saracağız."'ÖNCELİK HAYAT KURTARMAK'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konuşmasında tüm hemşerilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek sahadaki hasarlı binaları gezdiğini ifade etti. Önceliğin hayat kurtarmak olduğunu söyleyen Pakdemirli, sahada kurtarılan vatandaşlarla birebir iletişime geçtiğini belirterek, "Buse kızımız ile İnci kızımızla görüştüm. İnşallah daha çok Buseler kurtulur. Enkazların kimi tamamı yıkılırken sadece birinci katı yıkılıp da çıkarılmayı bekleyenler var. Sahadaki ekiplerde hiçbir eksik yoktur. Binaların altında kalanlara zarar vermememiz lazım" dedi.'3 HAMLE İLE 7'NCİ KATA ULAŞTIM'İzmir'deki meteorolojik duruma ve yağış durumuna da baktıklarını anlatan Pakdemirli kentte bir haftaya yakın yağış beklenmediğini vurguladı. Pakdemirli şöyle devam etti: "İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor. Gece beklenen en düşük sıcaklık 8 ila 11 derece arasında. Hasarlı bölgelerde teyakkuz halinde olunması ve gürültü yapılmaması için uyarılar yapıldı. Bayraklı'daki binada 3 hamleyle 7'nci Kata ulaştım. Hala kurtarılmayı bekleyenler var. Çalışmalara gece boyunca devam edeceğiz."'CEZA İNFAZ KURUMLARINDA ÖLÜ YADA YARALI YOK'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise devletin imkanlarının seferber edildiğini belirterek dualarının depremzedeler için olduğunu ifade etti. Gül, "Adliye hizmetlerimiz kesintisiz devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla enkaz altındaki vatandaşlarımız için tüm imkanlar seferber edildi. Ceza infaz kurumlarında herhangi bir ölü ya da yaralı yok. Tüm kurumlarımız kriz masası başkanlığında süreci yürütecek. Ortak kederi ortak dualarla en az zararla atlatmaya çalışacağız. Tüm İzmir'e geçmiş olsun. Buse kızımız da çıkartılıyor. Hepsi sağlıkla çıkarılsın" diye konuştu.