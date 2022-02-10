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Bakan Kurum: Hastalığı hafif geçiriyorum - Son Dakika

Bakan Kurum: Hastalığı hafif geçiriyorum

10.02.2022 14:48
Bakan Kurum: Hastalığı hafif geçiriyorum

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, Covid-19'u hafif geçirdiğini söyledi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, Covid-19'u hafif geçirdiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Twitter'daki hesabından, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Covid-19 testimizin pozitif çıkmasıyla geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza, aziz milletimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hamdolsun, hastalığımızı hafif geçiriyoruz. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.


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Koronavirüs, Murat Kurum, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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