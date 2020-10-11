Son dakika... Bakan Kurum: "Hatay'a her türlü yardımı yapacağız" - Son Dakika

Son dakika... Bakan Kurum: "Hatay'a her türlü yardımı yapacağız"

11.10.2020 15:33

Son dakika habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay'da çıkan orman yangını sonrası devlet olarak her türlü yardımı yapacaklarını belirtirken, ateşkes ilan edilmesine rağmen Gence kentini füzeyle vuran Ermenistan'ın zulmüne karşı Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay'da çıkan orman yangını sonrası devlet olarak her türlü yardımı yapacaklarını belirtirken, ateşkes ilan edilmesine rağmen Gence kentini füzeyle vuran Ermenistan'ın zulmüne karşı Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konyaspor'la kahvaltıda bir araya gelmesinin ardından, beraberindekilerle Türkiye'de ilk olan bisiklet yolu köprüsünden bisiklete binerek geçti. Konuşmaların ardından konuşan Bakan Murat Kurum, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes ilan edilmesine rağmen Gence kentine atılan bombalar sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalci girişimini tamamen Türkiye olarak kınadıklarını ifade eden Bakan Murat Kurum, "Can Azerbaycanımızın, kardeş Azerbaycanımızın bu noktadaki haklı mücadelesinin yanındayız. Masum çocukları, bebekleri, kadınları ateşkes ilan edilmesine rağmen bombalayan, bu zulme karşı da tüm Türkiye olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"GEREKEN HER TÜRLÜ YARDIMI YAPACAĞIZ"

Hatay'da çıkan yangın sebebiyle de geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, "Tabi Tarım ve Orman Bakanlığımız, AFAD'ımız sahada gerekli olan tüm çalışmaya fiilen yapıyorlar. Bakanlığımızın hasar tespit ekipleri de sahadalar. Oluşan hasarları, deprem hasarının dışında yangından dolayı betonarmede taşıyıcı sistemde herhangi bir zararın olup olmadığının tespitini yapıyorlar. Tespit neticesinde de inşallah her depremde, her selde olduğu gibi Hatayımızdaki yangında da devletimiz olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gereken her türlü yardımı yapacağımızı ifade ediyor, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"3 BİN KİLOMETRE BİSİKLET YOLU VE YEŞİL YÜRÜYÜŞ YOLU YAPMA HEDEFİMİZ VAR"

İklim değişikliği ile ilgili mücadelede yatay şehirleşme ve bu şehirleşmeler arasındaki ekoloji koridorlarından bahseden Bakan Kurum, "Ülkemizin kuzeyiyle güneyini, doğusuyla batısını birbirine bağlayan bu ekoloji koridorlarının bir parçası da millet bahçelerimiz. Şu an 81 ilde devam eden projelerimiz var. Bu projelerimiz içinde bisiklet yollarımız var biliyorsunuz. Bisiklet yollarıyla alakalı da 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yapma hedefimiz var. Bu ekoloji koridorlarının da bir parçası olacak yeşil yürüyüş ve bisiklet yollarıyla millet bahçelerimizi birbirine bağlayacak olan bu proje bizim için hayati önem taşıyor. Bu noktadaki çalışmalarımızı hem kıyı güzergahımızda hem de tarihi doğal ve kültürel alanlarımızın birbirine bağlanmasındaki projelerimizi yaptık. Buna ilişkin yerel yönetimlerimizle işbirliği halinde projelerimizi yürütüyoruz. İnşallah 2023 yılına kadar hedefimiz 3 bin kilometre bisiklet yolu yapmaktır. Edirne'den giren bir vatandaşımızın bisikletle Hakkari'ye kadar hem bu doğal alanlarımızı hem kültürel alanlarımızı hem de şehirlerimizin önemli lokasyonlarını birbirine bağlayacak bisiklet yolları projemizi yapacağız" şeklinde konuştu.

"2030 YILINA KADAR O BİSİKLET YOLLARINI 750 KİLOMETREYE ÇIKARACAK ÇALIŞMAYI YAPIYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle örnek olacak bir bisiklet yolu master planı hazırladıklarını anlatan Bakan Kurum, "Bu plan çerçevesinde Konyamız şu an dünyada en çok bisiklet yolu olan 2. şehrimiz. 550 kilometre bisiklet yoluna sahip. İnşallah 2030 yılına kadar o bisiklet yollarını 750 kilometreye çıkaracak çalışmayı yapıyoruz. Türkiye'de ilk örneğini gördüğümüz bisiklet yolu köprümüz yolun diğer tarafından bu tarafına güvenli bir şekilde araçlara hiçbir sıkıntı vermeden araçların üzerinden bu köprüyle bisiklete binen vatandaşlarımız güvenli bir şekilde karşıya geçebiliyorlar. Aynı şekilde bisiklet tramvaylarımız var. Bununla bisiklete binen vatandaşlarımız bisikletlerini tramvaya alarak başka ulaşım noktasına gidebiliyorlar. Amacımız ülkemizin her yerinde salgın döneminde daha iyi gördüğümüz şekilde bisiklete binmeyi artırmak durumundayız ve bu noktadaki altyapıyı da yerel yönetimlerimiz olarak tüm desteklerle artıracağımızı buradan bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

-İHA-

Son dakika... Bakan Kurum: Hatay'a her türlü yardımı yapacağız
Son dakika... Bakan Kurum: Hatay'a her türlü yardımı yapacağız
Son dakika... Bakan Kurum: Hatay'a her türlü yardımı yapacağız
Son dakika... Bakan Kurum: Hatay'a her türlü yardımı yapacağız
Son dakika... Bakan Kurum: Hatay'a her türlü yardımı yapacağız
Son dakika... Bakan Kurum: Hatay'a her türlü yardımı yapacağız
Son dakika... Bakan Kurum: Hatay'a her türlü yardımı yapacağız
Son dakika... Bakan Kurum: Hatay'a her türlü yardımı yapacağız

Bisiklet, Ateşkes, Hatay, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Bakan Kurum: 'Hatay'a her türlü yardımı yapacağız' - Son Dakika


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