Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Hatay Stadyumu'nda İncelemelerde Bulundu

Bakan Kurum Hatay Stadyumu'nda İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay Stadyumu'nun inşaatının tamamlanmasıyla birlikte eski stat alanında Millet Bahçesi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Bakan Kurum Hatay Stadyumu'nda İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay Stadyumu'nun inşaatının tamamlanmasıyla birlikte eski stat alanında Millet Bahçesi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Bir takım ziyaret ve inceleme için Hatay'a gelen Bakan Kurum, Tarihi Uzun Çarşı'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kurum daha sonra yapımı devam eden Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Statta yapılan incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatayspor'un yeni stadında yeni destanlara imza atacağını söyledi. Kurum, "Hatay'ın yeni stadımızın inşaatını inceledik ve Hatay'ımız 25 bin kişilik kapasiteli stadyumuna önümüzdeki sezon kavuşacak ve Hatayspor burada yeni destanlar yazacak. Oldukça modern UEFA standartlarına göre hazırlanmış stadımızda 25 tane locamız var ve tribünün tamamı kapalı. İmalat kalitesi de çok güzel gidiyor" dedi.

"Stat bittiği gibi Millet Bahçesi'ne başlayacağız"

Stadın bitmesiyle beraber eski stat alanında planlanan Millet Bahçesi için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "Stat bittiği zaman Hatayspor'un mevcut maçlarını yaptığı yerde de millet bahçesi inşasını Hatayspor'u buraya taşır taşımaz gerçekleştireceğiz. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 82 milyon vatandaşımıza bize oy versin vermesin sağlık, turizm ve stadyum tesisleri yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada biliyoruz ki bizim milletimiz arkamızda, yanımızda ve bize her noktada destek oluyorlar. Bizde onlara hizmet edebilmek amacıyla da tevazu, samimiyet içerisinde bütün şehirlerde ki yaşam kalitesini artıracak bu tesisleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu ve bunun gibi tesisleri yaparak şehirlerimizde ki yaşam kalitesini arttıracak marka şehir yapacak projeleri de tüm şehirlerimizde hayata geçirmek sureti ile gerçekleştireceğiz. Hatay bu noktada bizim için çok önemli bir şehrimiz. Hatay sadece kendini değil bölgeyi ilgilendiriyor. Türkiye sadece kendini değil, bölgeyi ilgilendiriyor. Şu an Hatay ve Türkiye sonuçta bu bölgenin tamamını içine alacak şekilde bir güvenlik koridoru, çalışıyoruz. Koridorda bittiği zaman burada ki tarım, turizm eskisinden daha iyi hal alacak" diye konuştu. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:56 Kaynak: İHA

Millet Bahçeleri, Murat Kurum, Hatay, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: İnsansız Hava Araçlarına Yeni Bir Alet Yaptık Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok!

Çiğ Köfteci Ali Usta'nın Mesleği Bıraktığı İddia Edildi Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 18:59:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Hatay Stadyumu'nda İncelemelerde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]