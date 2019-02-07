Bakan Kurum: Hava Kararmadan Önce Birçok Vatandaşımıza Ulaşmak İstiyoruz (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHAÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti.



Bakan Kurum hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bölgede yoğun bir çalışma var. Hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz" dedi.



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-Bakan Kurum'un açıklamaları

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