Bakan Kurum: Hava Kararmadan Önce Birçok Vatandaşımıza Ulaşmak İstiyoruz (1)
2 saat önce
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti.
Bakan Kurum hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bölgede yoğun bir çalışma var. Hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:02 Kaynak: DHA
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