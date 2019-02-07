Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: Hava Kararmadan Önce Birçok Vatandaşımıza Ulaşmak İstiyoruz (1)

Bakan Kurum: Hava Kararmadan Önce Birçok Vatandaşımıza Ulaşmak İstiyoruz (1)

2 saat önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti.

Bakan Kurum: Hava Kararmadan Önce Birçok Vatandaşımıza Ulaşmak İstiyoruz (1), System.String[]
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti.

Bakan Kurum hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bölgede yoğun bir çalışma var. Hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:02 Kaynak: DHA

Kartal, Murat Kurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enkazdan Sağ Çıkarılan Annenin Duygulandıran Sorusundan 20 Saat Sonra Mucize Gerçekleşti Bakan Kurum'dan Umutlandıran Açıklama: Göçük Altından Sesler Alıyoruz

ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin Karadeniz Hamsisi Gürcistan'a Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 16:04:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: Hava Kararmadan Önce Birçok Vatandaşımıza Ulaşmak İstiyoruz (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]