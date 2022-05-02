BAKAN KURUM: HAYAT PAHALILIĞIYLA İLGİLİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ - Son Dakika
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BAKAN KURUM: HAYAT PAHALILIĞIYLA İLGİLİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ

02.05.2022 09:52

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu enflasyon, hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu enflasyon, hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aç da açıkta bırakmadık. Her zaman yanında olduk, omuz omuza olduk, gönül gönüle olduk" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'daki programının 4'üncü günüde Sultan Selim Camisi'nde bayram namazını kıldı. Ardından hemşerileriyle bayramlaştı. Çocuklara da oyuncak hediye etti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bayramın ülkemize, memleketimize, tüm İslam coğrafyasına sağlık, huzur, barış getirmesi, yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bayramlar, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en yüksek noktada bütün vatandaşlarımızla birlikte öksüzlerin, yetimlerin hatırlandığı, birlik beraberliğin kucaklaşmanın en yüksek noktaya taşındığı günlerimiz ve bugünleri inşallah dolu dolu geçireceğiz Bu noktada tabii 2 yıldır kovid salgını sebebiyle bayramlarımızı çok coşkulu yaşayamamıştık. Teravihlerimize gidemedik. Kucaklaşamamıştık ama hamdolsun salgın sürecinin de azalmasıyla birlikte bu yıl ramazan ayımızı, bayramımızı büyük bir coşkuyla karşıladık."

ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Enflasyonla mücadelenin süreceğini belirten Bakan Kurum, "Ukrayna- Rusya krizindeki barışın sağlanması, huzurun sağlanması, adaletin sağlanmasıyla da inşallah hem bölgemizde hem de dünyada barış hakim kılacaktır. Bu tedarik zincirinde yaşadığımız yine enflasyon tüm dünyada etkisini gösterdi. Bu enflasyon, hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aç da açıkta bırakmadık. Her zaman yanında olduk, omuz omuza olduk, gönül gönüle olduk. Onların gözlerinin içine baktık ve burada problemleri, sorunları neyse hep de bunları çözmenin, aşmanın derdi içinde olduk. Yine aynı tarafta olacağız. Aynı bakış açısında olacağız. Vatandaşlarımızın gözlerinin içine bakacağız. "diye konuştu.

BAKAN KURUM: HAYAT PAHALILIĞIYLA İLGİLİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ
BAKAN KURUM: HAYAT PAHALILIĞIYLA İLGİLİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ
BAKAN KURUM: HAYAT PAHALILIĞIYLA İLGİLİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ
BAKAN KURUM: HAYAT PAHALILIĞIYLA İLGİLİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ

YORUMLAR
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BAKAN KURUM: BİZİM DAVAMIZ, BUGÜN ORTAYA ÇIKMIŞ BİR DAVA DEĞİLDİR BAKAN KURUM: BİZİM DAVAMIZ, BUGÜN ORTAYA ÇIKMIŞ BİR DAVA DEĞİLDİR BAKAN KURUM EĞİTİME YATIRIM YAPMAYA MECBURUZ BAKAN KURUM EĞİTİME YATIRIM YAPMAYA MECBURUZ

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Enflasyon, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KURUM: HAYAT PAHALILIĞIYLA İLGİLİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ - Son Dakika


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