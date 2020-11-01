Bakan Kurum: "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda"
01.11.2020 19:22
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıİZMİR - Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde tamamı yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalara ara verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları
İZMİR - Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde tamamı yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalara ara verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum enkaz bölgesinde açıklama yaptı. (2)
Bakan Kurum: "( İzmir'deki deprem) Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda."
Bakan Kurum: "Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak."
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