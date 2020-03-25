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Bakan Kurum, "Hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal...
6 saat önce
Bakan Kurum, "Hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak.
Bakan Kurum, "Hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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