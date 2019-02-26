Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Hazineye Ait Ne Kadar Kullanılmayan Arazi Varsa Bu Arazileri Turizm Sektörüne,...

Bakan Kurum: "Hazineye Ait Ne Kadar Kullanılmayan Arazi Varsa Bu Arazileri Turizm Sektörüne,...

2 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Eski Sanayi Alanı Dönüşüm Protokolü" imza törenine katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Eski Sanayi Alanı Dönüşüm Protokolü" imza törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:22 Kaynak: AA

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