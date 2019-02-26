Bakan Kurum: "Hazineye Ait Ne Kadar Kullanılmayan Arazi Varsa Bu Arazileri Turizm Sektörüne,...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Eski Sanayi Alanı Dönüşüm Protokolü" imza törenine katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Eski Sanayi Alanı Dönüşüm Protokolü" imza törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:22 Kaynak: AA
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