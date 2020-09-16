Bakan Kurum: "Hazineye ait tarım arazilerini üretime açıyor, topraksız ve yeterli toprağı olmayan... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tarımsal üretimin artırılması ve tarımsal istihdamın desteklenmesi amacıyla Hazineye ait tarım arazilerini üretime açıyor, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerimize 10 yıl süreyle kiraya veriyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabı üzerinden topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçiler için Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte hayata geçirilen proje hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tarımsal üretimin artırılması ve tarımsal istihdamın desteklenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında Hazineye ait tarım arazilerini üretime açıyor, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerimize 10 yıl süreyle kiraya veriyoruz. İlk etapta Konya, Aksaray, Kütahya, Samsun, Eskişehir, Afyonkarahisar'da toplam 41,5 milyon metrekarelik tarım arazisinin üretime açılacağı projede çiftçilerimiz 60 dönüme kadar Hazine taşınmazı kiralayabilecek. İlk yıl kira bedelleri ise taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1,5'i olacak. Nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazineye ait tarım arazilerini kiralayabilecek çiftçilerimiz, yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve talep etmeleri durumunda yeniden belirlenen bedel üzerinden kira sürelerini 10 yıl daha uzatabilecek." - ANKARA