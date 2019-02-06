Bakan Kurum: "Hedef Her Yıl 300 Bin Konutu Dönüştürmek.

Bakan Kurum: "Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek.

Bakan Kurum: "Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör yapacak. Hedef, kentsel dönüşümü 20 yılda tamamlamak"

-"Kentsel dönüşümde yeni dönem 7 temel hedef üstüne inşa edildi. Afet risklerinin bertaraf edilmesi, çevresel, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, yatay mimarinin esas alınması, engelli dostu şehirler kurulması, yapılaşma sonrası oluşacak değer artışının adil olarak paylaştırılması temel hedefler arasında"



ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda kentsel dönüşüm strateji belgesini açıkladı.

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