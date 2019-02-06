Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Hedef Her Yıl 300 Bin Konutu Dönüştürmek.

Bakan Kurum: "Hedef Her Yıl 300 Bin Konutu Dönüştürmek.

1 saat önce

Bakan Kurum: "Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek.

Bakan Kurum: "Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör yapacak. Hedef, kentsel dönüşümü 20 yılda tamamlamak"
-"Kentsel dönüşümde yeni dönem 7 temel hedef üstüne inşa edildi. Afet risklerinin bertaraf edilmesi, çevresel, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, yatay mimarinin esas alınması, engelli dostu şehirler kurulması, yapılaşma sonrası oluşacak değer artışının adil olarak paylaştırılması temel hedefler arasında"

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda kentsel dönüşüm strateji belgesini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı Fenerbahçe'ye Juan Mata'dan Kötü Haber: Türkiye'yi Düşünmüyor

Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:44:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Hedef Her Yıl 300 Bin Konutu Dönüştürmek.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]