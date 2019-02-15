Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Hedefimiz 81 İlimizde En Az Bir Millet Bahçesi Yapmak"

Bakan Kurum: "Hedefimiz 81 İlimizde En Az Bir Millet Bahçesi Yapmak"

17 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Elmalı Mahallesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Salonda bekleyen vatandaşlar VAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'ın Edremit ilçesi Elmalı Mahallesi'nde bulunan taziye evinde vatandaşlara hitap etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Elmalı Mahallesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Salonda bekleyen vatandaşlar VAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'ın Edremit ilçesi Elmalı Mahallesi'nde bulunan taziye evinde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:49 Kaynak: AA

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