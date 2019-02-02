Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: Hedefimiz Kişi Başı Poşet Kullanımını 40'a Düşürmek (2)

Bakan Kurum: Hedefimiz Kişi Başı Poşet Kullanımını 40'a Düşürmek (2)

10 dakika önce

KOCASİNAN'DA İNCELEMELERDE BULUNDUÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocasinan Belediyesi Erkilet TOKİ Mahallesi kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum: Hedefimiz Kişi Başı Poşet Kullanımını 40'a Düşürmek (2), System.String[]
KOCASİNAN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocasinan Belediyesi Erkilet TOKİ Mahallesi kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum ve beraberindeki belediye başkanları, daha sonra Kocasinan Oymaağaç Mahallesi'nde, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yaptırılan, Türkiye'nin en büyük mobilya karma alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:34 Kaynak: DHA

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