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Bakan Kurum: "Hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem bölgelerini inceledikten sonra ilçe kaymakamlığında açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:07 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem bölgelerini inceledikten sonra ilçe kaymakamlığında açıklama yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yarın itibarıyla ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız. Bu binalarda yaşayanları güvenli bir şekilde misafirhane ve otellerde misafir edeceğiz. İlk etapta 10 bin lira, toplamda 21 bin lira acil yardım ödeneği göndereceğiz"
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