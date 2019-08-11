Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı
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Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da vatandaşlarla bayramlaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da vatandaşlarla bayramlaştı.
Kurum, bayramlaşma programı için Mevlana Kültür Merkezi'ne geldi.
Burada il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaşan Kurum, çocuklara oyuncak ve bayram harçlığı verdi.
Bakan Kurum'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları da eşlik etti.
Kurum, daha sonra Karatay ilçesinde, şehit polis memuru İsmail Yalçın'ın ailesini ve bazı gazileri ziyaret etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:09 Kaynak: AA
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