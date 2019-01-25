Bakan Kurum: Her Kente Millet Bahçesi Yapacağız

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ilde en az bir Millet Bahçesi hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, 28 ilde 25 milyon metrekare alanda 52 Millet Bahçesi projesinin sürdüğünü söyledi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ilde en az bir Millet Bahçesi hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, 28 ilde 25 milyon metrekare alanda 52 Millet Bahçesi projesinin sürdüğünü söyledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Ardından da bir termal otelde düzenlenen İl Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve yerel yönetim temsilcileri katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Murat Kurum, son 16 yılda Afyonkarahisar'a 5 milyar TL tutarında yatırım yaptıklarını söyledi. 293 milyon TL değerinde yatırımın ise devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde yeni yatırımlar ekleyerek Afyonkarahisarımızı daha ileri noktaya taşıyacağız" dedi.



HER İLE BİR MİLLET BAHÇESİ



81 ilde en az bir Millet Bahçesi yapmak hedefiyle yola çıktıklarını belirten Bakan Kurum, "28 ilimizde 25 milyon metrekare alanda 52 Millet Bahçesi çalışması sürdürüyoruz. Afyonkarahisar'da da spor kompleksinin yanında 159 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi yapıyoruz. Bu alan aynı zamanda termal turizmin gerçekleştiği çok önemli bir lokasyon. Bu lokasyonda hem motokros hem spor hem de Millet Bahçesi içerisinde gençlerimizin, çocuklarımızın eğleneceği, vakit geçireceği alanlar olacak. Bu alanlarda yine millet kıraathanemiz de olacak. Gençlerimiz burada kitap okuyacak. Ücretsiz çay ve kahve içebilecek, ders çalışabilecek" diye konuştu.



Bakan Kurum, Afyonkarahisar'ı da içine alan Frigya Vadisi Projesi'nin devam ettiğini, proje kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi oluşturacaklarını ifade etti. Bakan Murat Kurum, 5.5 milyon TL bedelli projenin bu yıl içinde başlayacağını kaydetti.



- Afyonkarahisar

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