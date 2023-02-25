Bakan Kurum Her şehre özel konutlar inşa edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum Her şehre özel konutlar inşa edeceğiz

25.02.2023 14:09

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 ile 11 ayrı master plan çalışıyoruz.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 ile 11 ayrı master plan çalışıyoruz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla (TOKİ) her şehre özel konutlar inşa edeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte harekete geçerek, hasar tespit çalışması başlattı. Bakan Murat Kurum, ovalardan dağlara doğru yerleşimi önceleyen bir amaçla yeni yerleşim alanları tespit etmek için depremden etkilenen bölgelere havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Afetzedeler için ovalardan dağlara yerleşim modelinin belirlenmesinde yapılan koordinasyon toplantılarında öncelikle 11 ilde yerel yöneticiler ve STK'larla bir araya gelinerek yeni şehirlerin kültürel, demografik, sosyolojik, coğrafi hassasiyetleri dikkate alındı. Sahada zemin etüt çalışmaları belirlenen yerlerin konut yapımına uygunluğu için zemin etüt, jeolojik etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Tüm kesimlerle yapılan görüşmeler sonrası şehrin ihtiyaçlarını kapsayan master planlar hazırlanmaya başlandı.

'ŞEHİRLERİN ÇEPERLERİNDE YAPILACAK'

Depremde hasar gören şehirlerin yeniden inşası için Şubat 2023'ün sonuna kadar 14 bin 500 konutun ihalesinin tamamlanıp inşaatlara başlanması hedefleniyor. Bu kapsamda Gaziantep'te depremden ağır hasar alan Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde TOKİ eliyle ilk etapta 855 konut için ilk kazma vuruldu. Merkezlerdeki yoğunluğu azaltmak için öncelikle şehirlerin çeperlerinde belirlenen rezerv alanlarında konutlar yapılacak. Mart ve Nisan 2023 sonuna kadar şehirlerin rezerv alanlarında, 199 bin 739 konutun sözleşme süreçleriyle birlikte yapımlarına başlanacak. Hatay'da 40 bin 426, Kilis'te 250, Gaziantep'te 18 bin 544, Şanlıurfa'da 3 bin, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adıyaman'da 25 bin 882, Malatya'da 44 bin 770, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Osmaniye'de 9 bin 550 ve Adana'da 2 bin 200 olmak üzere 199 bin 739 konut şehrin rezerv alanlarında inşa edilecek.Köyleri yeniden ayağa kaldırarak yaşamı normal hale getirecek 73 bin 972 köy evinin çelik konstrüksiyon ve betonarme olacak şekliyle projeleri hazırlandı. Hatay'da 15 bin 59, Kilis'te 1002, Gaziantep'te 9 bin 539, Şanlıurfa'da 2 bin 81, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Adıyaman'da 9 bin 896, Kahramanmaraş'ta 13 bin 16, Malatya'da 17 bin 990, Osmaniye'de 1378, Adana'da 701 olmak üzere 73 bin 972 köy konutu yapılacak. YATAY VE YÖRESEL MİMARİ

Türkiye'nin en iyi mimarlarıyla kat planları, cephe düzenlemeleri hazırlanırken, en sağlam en kaliteli zeminlere yeni konutları inşa etmek için bilim insanlarıyla çalışmalar yürütülüyor. Deprem bölgesinde yapılacak afet konutları şehrin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanacak. Binalar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Şehirlerin kültürel yapısı, sosyolojisini, demografik yapısı ve şehrin ihtiyaçlarına göre yapılacak konutlar 105 metrekare brüt, 85 metrekare net 3+1 dairelerden oluşacak. Köy konutları ise 120 metrekare brüt 93 metrekare neti olan 3+1 dairelerden oluşacak. Yeni yapılacak konutlarda dükkanlar ise bina altlarında yer almayacak. Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "11 ile 11 ayrı master plan çalışıyoruz. TOKİ'mizle her şehre özel konutlar inşa edeceğiz" ifadelerini kullanarak, yapılacak konutların görsellerini paylaştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Bakan Kurum Her şehre özel konutlar inşa edeceğiz Bakan Kurum Her şehre özel konutlar inşa edeceğiz Bakan Kurum: 'Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' Bakan Kurum: 'Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' Bakan Kurum: 'Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' Bakan Kurum: 'Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz'

İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum Her şehre özel konutlar inşa edeceğiz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:29 Bakan Soylu'dan fahiş kira artışları konusunda çağrı: Deprem kadar acıtıcı bir gerçek, ihbar edin
15:26 Acun Ilıcalı, satın almak istediği yeni takımın maçında görüntülendi
15:19 Adalet Bakanı Bozdağ'dan, 35 cana mezar olan İsias Otel'in dosyasına gizlilik kararı getirildiği iddialarına yanıt
14:57 Haluk Levent, "Ahbap'lar eğlencede" diyerek yayınlayan videoya isyan etti: Uğraşmayın, bırakın çalışsınlar
14:55 Koordinatör Vali Gökmen Çiçek: Pazartesi günü bambaşka bir Elbistan'a uyanacağız
14:23 Galatasaray'ın golcüsü Gomis, futbolu bırakacağına yönelik iddiaları yalanladı
14:12 Kars'ta sokak köpekleri, okula giden küçük kıza saldırdı
13:59 Son Dakika! Depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı
13:37 Aşk-ı Memnu'nun yeni Adnan'ı Osman Sonant oldu! Her gören aynı yorumu yaptı: Behlül'den daha yakışıklı
13:35 Son Dakika! Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2023 15:54:50. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum Her şehre özel konutlar inşa edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement