Bakan Kurum, iftar sonrasında Sincan'da bir ailenin evine konuk oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum, iftar sonrasında Sincan'da bir ailenin evine konuk oldu

06.04.2022 13:57

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanlarıyla yaptığı iftarın ardından ilçeden ayrılmadan önce aile ziyaretinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanlarıyla yaptığı iftarın ardından ilçeden ayrılmadan önce aile ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurum'un, dün Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanlarıyla iftar yaptığı anımsatılarak, ardından Sincan'da ikamet eden Aydın ailesini ziyaret ettiği bildirildi.

Baba Ahmet Aydın'ın bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle işten ayrılmak zorunda kaldığını, anne Zeynep Aydın'ın ise ameliyat olması gerektiğini öğrenen Kurum'un, bunun üzerine çifti ikna ederek ameliyat ve tedavi süreçlerinin başlatılmasını sağladığı ifade edildi.

Kurum'un, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük'ü de arayarak, aileye bu süreçte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla destek olunmasını istediği aktarıldı.

"Sağlığınıza kavuşun sonra sağlığınıza uygun bir iş bakalım"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bakan Kurum, tedavi süreci sonrası baba Aydın'a iş bulunacağını, üniversite sınavlarına hazırlanan ailenin büyük çocuğu için burs sağlanacağını ve kalan ev taksitlerini üstleneceklerini belirtti.

Kurum, sahibi oldukları evin borcu olduğu için çalışmak zorunda olduğunu ancak hareket kabiliyetini yitirdiğini söyleyen Ahmet Aydın'a, "Evin borcunu dert etmeyin. Önce hem sizin hem de eşinizin tedavisine bakalım. Sağlığınıza kavuşun sonra sağlığınıza uygun bir iş bakalım." ifadesini kullandı.

El birliğiyle Aydın ailesinin sorunlarını çözmek istediklerini belirten Kurum, ailenin çocukları lise öğrencisi İlknur, ortaokul öğrencisi Resul ve ilkokul öğrencisi Medine'ye çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Kurum'a teşekkür eden baba Aydın, "Sayın Bakanım ben yetimhanede büyüdüm. Bana hep devletim sahip çıktı. Şimdi yine devletim sahip çıktı. Devletim sağ olsun. Sizler sağ olun. Televizyonda Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın aile ziyaretlerinde bulunduklarını görüyordum. 'Bir gün bu garibin evine de gelinir mi?' diyordum. Hayallerim gerçek oldu." diye konuştu.

Bakan Kurum, iftar sonrasında Sincan'da bir ailenin evine konuk oldu
Bakan Kurum, iftar sonrasında Sincan'da bir ailenin evine konuk oldu
Bakan Kurum, iftar sonrasında Sincan'da bir ailenin evine konuk oldu

YORUMLAR
500
Bakan Kurum ziyaret ettiği ailenin ev taksitlerini üstlendi Bakan Kurum ziyaret ettiği ailenin ev taksitlerini üstlendi Son dakika! Bakan Kurum'dan Aydın ailesine destek Son dakika! Bakan Kurum'dan Aydın ailesine destek Bakan Kurum, TOKİ şantiyesi çalışanlarıyla iftar yaptı Bakan Kurum, TOKİ şantiyesi çalışanlarıyla iftar yaptı

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Sincan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, iftar sonrasında Sincan'da bir ailenin evine konuk oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:13 TFF'de başkanlık ibresi Hamit Altıntop'u gösteriyor!
14:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde
13:58 Marmaray'a da zam geldi! En kısa taşıma ücreti 5.48 TL oldu
13:54 Putin'e son ölümcül darbe! ABD derine iniyor, Putin'in kızları da hedefte!
13:38 Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
13:34 Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday oluyor
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 14:21:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, iftar sonrasında Sincan'da bir ailenin evine konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement