Bakan Kurum, "İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum, "İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

06.04.2021 17:03
Bakan Kurum,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliği bütün dünyayı, hepimizi ilgilendiren ortak bir meseledir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliği bütün dünyayı, hepimizi ilgilendiren ortak bir meseledir. Etkileri bakımından, Kovid-19 sonrasında dünyanın en önemli gündem maddesi iklim değişikliğiyle mücadele olacaktır." dedi.

Bakan Kurum, İlbank Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen İklim Değişikliği Koordinasyon Toplantısı'nda, küresel sorun haline gelen iklim değişikliğine karşı tüm kurumların ortak çalışması gerektiğini söyledi.

Toplantıda, iklim değişikliğine karşı çalışmaların istişare edileceğini aktaran Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın da değerlendirileceğini belirtti.

Son 20 yılda, dünyada 7 bin 500 büyük doğal afet gerçekleştiğini ve buna bağlı olarak 1,2 milyon insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Kurum, "Bu felaketlerin küresel ekonomiye etkisi ise yaklaşık 3 trilyon dolar oldu. Biz, her afete bakanlarımız ile birlikte gidiyoruz ve orada şunu görüyoruz. Afetten önce harcamadığımız 1 lira afetten sonra 10 lira harcamamızı gerektiren bir durum olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Türkiye'nin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini çok ciddi şekilde yaşadığını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Son yıllarda artan bir ivmeyle istisnasız her şehrimizde sel, heyelan, hortum gibi şiddeti sürekli artan afetler yaşadık. İklim değişikliği artık tüm sektörlerimizi derinden etkileyen bir kalkınma meselesi, sağlık, tarım, hayvancılık, su, enerji ve ulaşım meselesi haline gelmiştir. İklim değişikliği hepimizi ilgilendiren ortak bir meseledir. Etkileri bakımından, Kovid-19 sonrasında dünyanın en önemli gündem maddesi iklim değişikliğiyle mücadele olacaktır. Bakanlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde iklim değişikliğiyle mücadele noktasında üzerlerimize düşeni yapmaktayız. Yenilenebilir enerji kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. Bu alanda Avrupa'da 6'ncı, dünyada 13'üncü sıradayız. Yerli elektrikli otomobilimizi üretiyoruz. Son 2 yılda korunan alanlarımızı yüzde 9'dan yüzde 10,6'ya çıkardık. Yani İstanbul'un 2 katı büyüklüğünde bir alanı koruma altına aldık. Enerji savurmayan, güçlü yalıtımlı binalar yapıyoruz. Binalarda yağmur suyu toplama sistemini zorunlu hale getirmiş durumdayız. Atık su arıtma tesislerinin yüzde 1 olan geri kullanım oranını yüzde 5'e çıkaracak adımlar atıyoruz. Sanayi alanlarını dönüştürerek kirliliği engelliyoruz. Akıllı şehir ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırarak ülkemizin her yerinde enerji verimli, iklime duyarlı yeni yerleşim alanları kuruyoruz. Millet bahçelerimizle, ekolojik koridorlarımızla, ormanlaştırma çalışmalarımızla yeşil alanlarımızı süratle artırıyoruz."

"İklim Kanunu'nun hazırlık süreci devam ediyor"

Birçok ülkede olmayan İklim Kanunu'na ilişkin hazırlık yaptıklarını anlatan Kurum, "Bu çerçevede aslında bakarsanız belki Paris Anlaşmasının zorunlu kılmadığı süreci, biz ilgili bakanlıklarımızın görüşüyle ülkemizde zorunlu hale getiriyoruz." diye konuştu.

Paris Anlaşmasının gereklerini ve üzerlerine düşen her şeyi fiilen yaptıklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Katıldığımız tüm uluslararası platformlarda birçok ülke, iklim değişikliği kapsamında yaptığımız çalışmalardan örnekler veriyor. Biz, bu çalışmaları ve yatırımları herhangi bir sözleşmenin, anlaşmanın müeyyidesi olduğu için değil, ülkemizin ihtiyacı olduğundan dolayı gerçekleştiriyoruz. Bugünkü koordinasyon toplantımızla bundan sonraki süreci ele alacağız. Kıymetli bakanlarımızın görüşleri çerçevesinde, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar da Türkiye'nin müzakere pozisyonu, Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Dünya Bankası Mutabakatı Zaptı ve Türkiye'nin seçenekleri konularında sunum yaptı.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı.

Murat Kurum, Türkiye, Enerji, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, 'İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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